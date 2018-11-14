Жители Новозыбкова поделились видео первого снега

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-14T15:22:08+03:00

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Жители брянского города Новозыбков поделились видео первого снега. Ролик опубликовали в социальных сетях. Запись сделали в среду, 14 ноября. На ней видно, что газоны и автомобильная дорога полностью покрыты слоем снега.

Фотографии снежной трассы в Смоленской области также публикуют брянские пользователи. По прогнозам синоптиков, в Брянске вечером тоже пройдет небольшой снег.

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