В Брянске белорус с пистолетом напал на 19-летнего парня
В Брянске по подозрению в разбойном нападении задержали 21-летнего жителя Беларуси.
Все случилось вечером 10 ноября в Советском районе. К 19-летнему прохожему подошел незнакомец и, угрожая пистолетом, потребовал отдать мобильник. Забрав телефон, злоумышленник убежал.
На следующий день полицейские задержали предполагаемого грабителя. Им оказался уже судимый гражданин Беларуси. Дома у него нашли пневматический пистолет и мобильник потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
За разбой иностранцу грозит до десяти лет колонии со штрафом. До суда задержанный будет под арестом.
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