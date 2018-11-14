2018-11-14T15:30:13+03:00
Происшествия

В Брянске белорус с пистолетом напал на 19-летнего парня

Злоумышленника задержали полицейские
Мария Дедкова
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За разбой иностранцу грозит до десяти лет колонии со штрафом.За разбой иностранцу грозит до десяти лет колонии со штрафом.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске по подозрению в разбойном нападении задержали 21-летнего жителя Беларуси.

Все случилось вечером 10 ноября в Советском районе. К 19-летнему прохожему подошел незнакомец и, угрожая пистолетом, потребовал отдать мобильник. Забрав телефон, злоумышленник убежал.

На следующий день полицейские задержали предполагаемого грабителя. Им оказался уже судимый гражданин Беларуси. Дома у него нашли пневматический пистолет и мобильник потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

За разбой иностранцу грозит до десяти лет колонии со штрафом. До суда задержанный будет под арестом.

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