В Брянскую область приедет ретро-поезд на паровой тяге

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-14T15:11:13+03:00

22 ноября будут праздновать 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. Фото: Николай ХИЖНЯК

Он остановится в Карачеве, Белых Берегах, на станциях Брянск-Орловский и Орджоникидзеград, Сельцо, Жуковке и Дубровке

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В Брянскую область 22 ноября приедет ретро-поезд на паровой тяге. В этот день будут праздновать 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. Паровоз будет состоять из трех вагонов. Он проследует с остановками в Карачеве, Белых Берегах, на станциях Брянск-Орловский и Орджоникидзеград в Брянске, Сельцо, Жуковке и Дубровке. На каждой станции поезд будут встречать персонажи в костюмах 19 века. На платформах выступят творческие коллективы.

На станции Брянск-Орловский у памятника паровозу заложат капсулу памяти с посланием потомкам, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Праздник продолжится и на следующий день. 23 ноября в 12.00 в физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив» откроется международный турнир по боксу. В ДК железнодорожников в 14.00 пройдет концерт.

Расписание движения ретро-поезда:

– 8.40 - Карачев

– 10.04 - Белые Берега

– 11.02 - Брянск-Орловский

– 12.45 - Орджоникидзеград

– 13.50 - Сельцо

– 14.37 - Жуковка

– 15.50 - Дубровка.

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