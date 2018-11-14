На брянской границе задержали жительниц Украины с поддельными паспортами

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-14T14:42:58+03:00

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В брянском пункте пропуска «Погар» пограничники задержали трех жительниц Украины.

Оказалось, что иностранкам въезд в нашу страну запрещен. Но нарушительницы не отчаялись.У себя на родине они получили поддельные заграничные паспорта и снова отправились в Россию. Женщин задержали после проверки документов, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Брянской области.

На иностранок завели уголовные дела. Теперь жительницам Украины грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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