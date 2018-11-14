Белорусские депутаты побывали на совместном предприятии в Брянске

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-14T14:19:34+03:00

В этом году завод ждет реконструкция за 850 миллионов рублей

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Белорусские депутаты побывали на совместном российско-белорусском предприятии в Брянске. Это стало первым пунктом программы конференции муниципальных депутатов Белоруссии и России. Она стартовала в нашем городе 13 ноября. На совместную конференцию собрались около 150 участников. В Брянск приехали гости из Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Завод в Володарском районе Брянска выпускает погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, зерноочистительно-сушильные комплексы, машины лесопромышленного комплекса, а также снегоочистительную и дорожную технику. В год производят 250 единиц различных машин. Технику поставляют в регионы России и Казахстан. Производители планируют выйти на рынки Сирии и Ирана. На предприятии работает около 120 человек.

В этом году руководство предприятия подписало инвестиционное соглашение на 850 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Завод в ближайшее время ждет реконструкция. К 2020 году производство планируют увеличить в 2,5 раза.

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