Белорусские депутаты побывали на совместном предприятии в Брянске
Белорусские депутаты побывали на совместном российско-белорусском предприятии в Брянске. Это стало первым пунктом программы конференции муниципальных депутатов Белоруссии и России. Она стартовала в нашем городе 13 ноября. На совместную конференцию собрались около 150 участников. В Брянск приехали гости из Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.
Завод в Володарском районе Брянска выпускает погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, зерноочистительно-сушильные комплексы, машины лесопромышленного комплекса, а также снегоочистительную и дорожную технику. В год производят 250 единиц различных машин. Технику поставляют в регионы России и Казахстан. Производители планируют выйти на рынки Сирии и Ирана. На предприятии работает около 120 человек.
В этом году руководство предприятия подписало инвестиционное соглашение на 850 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Завод в ближайшее время ждет реконструкция. К 2020 году производство планируют увеличить в 2,5 раза.
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