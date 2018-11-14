2018-11-14T14:07:37+03:00
Общество

В Новозыбкове выбрали лучшего директора школы

Им стал Геннадий Резников
Мария Дедкова
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Фото: отдел образования администрации НовозыбковаФото: отдел образования администрации Новозыбкова
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В Новозыбкове прошел конкурс «Директор-2018». Победителем стал руководитель школы № 6 Геннадий Резников.

Чтобы получить почетное звание лучшего, нужно было пройти несколько испатаний: снять видеоролик, провести беседу, решить правовые квесты и проанализировать образовательный проект прошлого года.

Как отметили члены жюри, все участники справились с заданиями.

Лауреатами конкурса стали директор школы №9 Дмитрий Пешехонов и директор школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского Александр Щипакин.

Победителю Геннадию Резникову вручили сертификат на 50 тысяч рублей. 30 тысяч рублей и 20 тысяч рублей получили конкурсанты, занявшие второе и третье место.

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