В следующем году в Брянской области капитально отремонтируют 260 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-14T13:22:39+03:00

В этом году ремонт прошел в 250 домах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На это потратят около 900 миллионов рублей

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В следующем году в Брянской области планируют отремонтировать больше 260 многоквартирных домов. На это потратят около 900 миллионов рублей из регионального фонда капитального ремонта.

В этом году наш регион завершает капитальный ремонт одним из первых в Центральном федеральном округе, сообщают в пресс-службе областного правительства. В 250 домах заменили крышу, инженерные коммуникации, отремонтировали подвалы. В 17 многоэтажках установили новые лифты. В 17 домах в Брянске, Дятькове, Гордеевском и Красногорском районах работы еще идут. Всего в этом году на капитальный ремонт потратили 785 миллионов рублей.

Кстати, взносы на капитальный ремонт стали платить более ответственно. С 2014 года их собираемость выросла с 79 процентов до 98 процентов.

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