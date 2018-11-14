Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти палеонтологическую коллекцию
Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти коллекцию минералов и древних окаменелостей. Нарушителя поймали инспекторы Володарского таможенного поста. Россиянин ехал в поезде «Москва-Ковель-Львов».
Фото: пресс-служба Брянской таможни.
В багаже мужчины нашли 255 предметов: это минералы, окаменевшие фрагменты животных и деревьев, бивни мамонта, статуэтки из слоновой кости, драгоценные камни и нательные кресты. Свою коллекцию пассажир не задекларировал.
Фото: пресс-служба Брянской таможни.
- Эксперты отнесли зубы акулы и несколько видов окаменевших моллюсков к категории культурных ценностей, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Они могут быть интересны ученым. Также культурными ценностями оказались шесть нательных крестов 15-19 веков. Стоимость всей коллекции оценили примерно в 300 тысяч рублей.
Шесть нательных крестов отнесли к категории культурных ценностей. Фото: пресс-служба Брянской таможни.
На жителя Москвы завели административное дело за недекларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».