С нового года аналоговое ТВ останется только в Брянске

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-14T12:38:21+03:00

159 деревень и сел Брянской области останутся без аналогового и цифрового телевидения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Со следующего года аналоговое телевидение останется только в Брянске. Жители города вместо 10 каналов смогут смотреть по устаревшим телевизорам только семь.С 11 января вся область перейдет на цифровое вешание. В регионе отключат 34 аналоговых передатчика, сообщают в пресс-службе областного правительства.

159 деревень и сел Брянской области останутся без аналогового и цифрового телевидения. В населенных пунктах живет 9938 человек. Жителям предлагают купить по льготной цене спутниковое телевидение, тогда они смогут смотреть 20 каналов бесплатно. В этих деревнях и селах цифровой сигнал также может принять антенна с усилителем.

С 2009 года в Брянской области построили и ввели в эксплуатацию сеть цифрового наземного телевизионного вещания, состоящую из 31 цифрового объекта. В регионе работает 62 цифровых передатчика. Они позволяют больше 99 процентам жителей области смотреть 20 телеканалов и слушать три радиостанции в хорошем качестве.

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