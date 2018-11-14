2018-11-14T12:09:19+03:00
Звезды

В Брянске концерт создателя "Квартета И" Александра Демидова переносят на 25 января

Все купленные ранее билеты действительны
Мария Иванова
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Фото предоставлено организаторомФото предоставлено организатором
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В Брянске перенесли концерт основателя «Квартета И» Александра Демидова. Выступление, которое должно было пройти 18 ноября, состоится 25 января. Как заверили организаторы, все купленные ранее билеты будут действительны.

Напомним, в Брянске бессменный участник и один из создателей легендарного театра Александр Демидов представляет свою новую, авторскую, поэтическо-музыкальную программу «Квартет Я».

Это не обычный музыкальный концерт или знакомый и полюбившийся многим «Александровский САД». Это не Творческий вечер Александра Демидова или вечер стихов и прозы. Это вечер всего вышеперечисленного. Александр постарался собрать в рамках одной программы все, что по его мнению, больше всего полюбилось его публике.

Многие знают, что он пишет стихи, но знакомы с ними большей частью только по его песням. Многие слышали о сотрудничестве Александра с журналом «Русский Пионер», но не все желающие смогли прочитать то, что он для него написал. Вот и возникла идея создать программу, в которой Александр читает свои стихи и стихи своих любимых поэтов, свои колонки из «Русского Пионера» и отрывки из рассказов любимых авторов.

В программе монологи из спектаклей «Квартета И», песни в авторском исполнении и ответы на вопросы зрителей из зала. (12+)

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