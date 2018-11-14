В Севске экскаватор толкнул припаркованный внедорожник на женщину
Пострадавшая ушибла бедро
Изменить размер текста:
В брянском городе Севск экскаватор «Фиат» толкнул внедорожник УАЗ «Патриот» на 59-летню женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра во вторник, 13 ноября, на улице Ленина. 59-летний водитель экскаватора двигался задним ходом и врезался в припаркованный на обочине внедорожник. Женщина стояла за открытой задней дверью легкового автомобиля.
Пострадавшая ушибла бедро, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Медики отпустили ее домой, назначив лечение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».