В Севске экскаватор толкнул припаркованный внедорожник на женщину

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-14T11:57:53+03:00

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В брянском городе Севск экскаватор «Фиат» толкнул внедорожник УАЗ «Патриот» на 59-летню женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра во вторник, 13 ноября, на улице Ленина. 59-летний водитель экскаватора двигался задним ходом и врезался в припаркованный на обочине внедорожник. Женщина стояла за открытой задней дверью легкового автомобиля.

Пострадавшая ушибла бедро, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Медики отпустили ее домой, назначив лечение.

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