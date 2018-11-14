2018-11-14T11:27:03+03:00
Происшествия

Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана

Женщина должна заплатить штраф 15 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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32-летнюю жительницу Брянска осудили по уголовному делу за то, что она прописала гражданина Азербайджана. Приговор вынесли в Севском районном суде. Женщина должна заплатить 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 22 мая женщина прописала в доме своей матери в селе Первомайское Севского района иностранца, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Об этом ее попросил гражданский муж, который также является гражданином Азербайджана.

Регистрация позволила иностранцу законно находиться в России. Но, как оказалось, в доме в Севском районе он не жил, а работал в Москве.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил виновной штраф.

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