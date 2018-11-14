2018-11-14T11:18:13+03:00
Происшествия

В Брянске водитель иномарки сбил 24-летнего пешехода

Молодой человек сломал ногу
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска водитель «Киа Рио» сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня во вторник, 13 ноября, на улице Комсомольской.

28-летний автомобилист, ехавший со стороны улицы Харьковской в сторону Ульянова, обгонял попутную машину. Молодой человек переходил в это время дорогу. Пешеход получил ссадины и сломал ногу. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №1, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана
17-летнюю жительницу Клинцов будут судить за продажу наркотиков
Брянская область в следующем году получит почти 609 миллионов на строительство Дворца единоборств
В Брянске столкнулись иномарка и маршрутка: 14-летняя пассажирка ушибла голову
В горящем доме в выгоничской деревне погиб 51-летний мужчина
В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова
На брянской границе задержали 40 быков
Из Брянской области выслали бывшего украинского разведчика
15-летнего брянского подростка подозревают в краже сумки с телефоном
В Карачеве открыли отремонтированный двор
На здании филармонии в Брянске планируют установить большой экран
В Брянске до декабря закроют движение на улице Металлистов
В следующем году на покупку жилья для брянских сирот потратят почти 400 миллионов рублей
Брянский горводоканал задолжал энергетикам больше 200 миллионов рублей
Жительницу Климовского района обвиняют в крупном мошенничестве с жильем
В Брянске 15 и 17 ноября пройдут сплошные проверки
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал два «серебра» в Финляндии
В Фокинском районе Брянска сгорели две дачи
Брянский депутат Николай Валуев пожелает спокойной ночи стране в Новый год
В Брянске мать выкинула на улицу младенца: ребенок погиб