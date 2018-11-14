В Брянске водитель иномарки сбил 24-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-14T11:18:13+03:00

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В Бежицком районе Брянска водитель «Киа Рио» сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня во вторник, 13 ноября, на улице Комсомольской.

28-летний автомобилист, ехавший со стороны улицы Харьковской в сторону Ульянова, обгонял попутную машину. Молодой человек переходил в это время дорогу. Пешеход получил ссадины и сломал ногу. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №1, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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