17-летнюю жительницу Клинцов будут судить за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-14T10:56:04+03:00

Девушке грозит до 15 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

17-летнюю жительницу брянского города Клинцы будут судить за продажу наркотиков. По версии следствия, 6 января девушка продала гашиш возле одного из жилых домов на улице Свердлова. За свой товар она получила три тысячи рублей. Злоумышленница действовала с 32-летней знакомой, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Несовершеннолетнюю девушку обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция по статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело будет рассматривать Клинцовский городской суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».