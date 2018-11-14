2018-11-14T10:56:04+03:00
Происшествия

17-летнюю жительницу Клинцов будут судить за продажу наркотиков

Девушке грозит до 15 лет тюрьмы
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело будет рассматривать Клинцовский городской суд.Уголовное дело будет рассматривать Клинцовский городской суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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17-летнюю жительницу брянского города Клинцы будут судить за продажу наркотиков. По версии следствия, 6 января девушка продала гашиш возле одного из жилых домов на улице Свердлова. За свой товар она получила три тысячи рублей. Злоумышленница действовала с 32-летней знакомой, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Несовершеннолетнюю девушку обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция по статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело будет рассматривать Клинцовский городской суд.

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