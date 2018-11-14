2018-11-14T10:38:43+03:00
Общество

Брянская область в следующем году получит почти 609 миллионов на строительство Дворца единоборств

Всего спортивный объект обойдется в два миллиарда рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянская область в следующем году получит 608,94 миллиона рублей на строительство Дворца единоборств. Такая сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета, сообщают в региональном департаменте финансов.

Спортивный объект должен появиться на старом аэропорту. Всего его строительство обойдется в два миллиарда рублей. Во Дворце единоборств планируют проводить соревнования международного уровня. Зал будет вмещать пять тысяч зрителей.

Дворец единоборств решили построить в Брянской области из-за успешных выступлении наших земляков на международных соревнованиях по самбо и дзюдо. На днях семикратным чемпионом мира по самбо стал брянец Артем Осипенко.

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