2018-11-14T09:48:06+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись иномарка и маршрутка: 14-летняя пассажирка ушибла голову

Девочку медики отпустили домой после осмотра
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми.Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска столкнулись «Ауди А7» и маршрутное такси №3. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера во вторник, 13 ноября, возле дома №136 на проспекте Московском, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

30-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Новозыбковской в сторону улицы Снежетский Вал в среднем ряду. Он стал перестаиваться вправо и не уступил дорогу автомобилю «Ситроен Джампер». Водитель микроавтобуса в это время перестраивался в средний ряд. Машины столкнулись. Кто виноват в автоаварии, определят специалисты.

14-летняя пассажирка маршрутки ушибла голову. Девочку отвезли в больницу. Медики ее осмотрели и отпустили домой без назначения лечения.

Кстати, экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана
В Брянске водитель иномарки сбил 24-летнего пешехода
17-летнюю жительницу Клинцов будут судить за продажу наркотиков
Брянская область в следующем году получит почти 609 миллионов на строительство Дворца единоборств
В горящем доме в выгоничской деревне погиб 51-летний мужчина
В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова
На брянской границе задержали 40 быков
Из Брянской области выслали бывшего украинского разведчика
15-летнего брянского подростка подозревают в краже сумки с телефоном
В Карачеве открыли отремонтированный двор
На здании филармонии в Брянске планируют установить большой экран
В Брянске до декабря закроют движение на улице Металлистов
В следующем году на покупку жилья для брянских сирот потратят почти 400 миллионов рублей
Брянский горводоканал задолжал энергетикам больше 200 миллионов рублей
Жительницу Климовского района обвиняют в крупном мошенничестве с жильем
В Брянске 15 и 17 ноября пройдут сплошные проверки
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал два «серебра» в Финляндии
В Фокинском районе Брянска сгорели две дачи
Брянский депутат Николай Валуев пожелает спокойной ночи стране в Новый год
В Брянске мать выкинула на улицу младенца: ребенок погиб