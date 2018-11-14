В Брянске столкнулись иномарка и маршрутка: 14-летняя пассажирка ушибла голову
В Фокинском районе Брянска столкнулись «Ауди А7» и маршрутное такси №3. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера во вторник, 13 ноября, возле дома №136 на проспекте Московском, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
30-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Новозыбковской в сторону улицы Снежетский Вал в среднем ряду. Он стал перестаиваться вправо и не уступил дорогу автомобилю «Ситроен Джампер». Водитель микроавтобуса в это время перестраивался в средний ряд. Машины столкнулись. Кто виноват в автоаварии, определят специалисты.
14-летняя пассажирка маршрутки ушибла голову. Девочку отвезли в больницу. Медики ее осмотрели и отпустили домой без назначения лечения.
Кстати, экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми.
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