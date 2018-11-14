В горящем доме в выгоничской деревне погиб 51-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-14T09:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Орминка, что в Выгоничском районе, загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Северной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.45 во вторник, 13 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, частный дом размером шесть на девять метров полностью пылал. С огнем пожарные справились примерно за 40 минут. В 0.47 его потушили.

А вот хозяина дома, к сожалению, спасти не удалось. Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», во время пожара погиб 51-летний мужчина.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».