2018-11-14T09:33:16+03:00
Происшествия

В горящем доме в выгоничской деревне погиб 51-летний мужчина

Пожар тушили около 40 минут
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В деревне Орминка, что в Выгоничском районе, загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Северной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.45 во вторник, 13 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, частный дом размером шесть на девять метров полностью пылал. С огнем пожарные справились примерно за 40 минут. В 0.47 его потушили.

А вот хозяина дома, к сожалению, спасти не удалось. Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», во время пожара погиб 51-летний мужчина.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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