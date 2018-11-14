2018-11-14T09:22:32+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова. Мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут в поисковом отряде «Лиза Алерт Брянск».

Брянец пропал в районе Белобережского санатория. Последний раз его видели в понедельник, 12 ноября.

Приметы Евгения Кузнецова: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза, носит бороду.

Был одет в зимние темно-коричневые ботинки, темно-синие джинсы и три куртки: одна черная с подстежкой на молнии без капюшона, вторая - защитная на пуговицах, третья – двухсторонний пуховик голубой и бежевый с капюшоном.

Если вы видели Евгения Кузнецова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда – 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана
В Брянске водитель иномарки сбил 24-летнего пешехода
17-летнюю жительницу Клинцов будут судить за продажу наркотиков
Брянская область в следующем году получит почти 609 миллионов на строительство Дворца единоборств
В Брянске столкнулись иномарка и маршрутка: 14-летняя пассажирка ушибла голову
В горящем доме в выгоничской деревне погиб 51-летний мужчина
На брянской границе задержали 40 быков
Из Брянской области выслали бывшего украинского разведчика
15-летнего брянского подростка подозревают в краже сумки с телефоном
В Карачеве открыли отремонтированный двор
На здании филармонии в Брянске планируют установить большой экран
В Брянске до декабря закроют движение на улице Металлистов
В следующем году на покупку жилья для брянских сирот потратят почти 400 миллионов рублей
Брянский горводоканал задолжал энергетикам больше 200 миллионов рублей
Жительницу Климовского района обвиняют в крупном мошенничестве с жильем
В Брянске 15 и 17 ноября пройдут сплошные проверки
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал два «серебра» в Финляндии
В Фокинском районе Брянска сгорели две дачи
Брянский депутат Николай Валуев пожелает спокойной ночи стране в Новый год
В Брянске мать выкинула на улицу младенца: ребенок погиб