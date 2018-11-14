В Брянской области ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-14T09:22:32+03:00

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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 43-летнего Евгения Кузнецова. Мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут в поисковом отряде «Лиза Алерт Брянск».

Брянец пропал в районе Белобережского санатория. Последний раз его видели в понедельник, 12 ноября.

Приметы Евгения Кузнецова: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза, носит бороду.

Был одет в зимние темно-коричневые ботинки, темно-синие джинсы и три куртки: одна черная с подстежкой на молнии без капюшона, вторая - защитная на пуговицах, третья – двухсторонний пуховик голубой и бежевый с капюшоном.

Если вы видели Евгения Кузнецова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда – 8-800-700-54-52.

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