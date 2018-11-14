Из Брянской области выслали бывшего украинского разведчика

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-14T10:58:30+03:00

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Бывшего украинского разведчика Георгия Абдыллаева 13 нобря выслали из России на Украину. Операция прошла на границе в Брянской области. Здесь же диверсанта задержали накануне. Абдыллаев рассказал ФСБ о подготовке украинскими спецслужбами терактов в Крыму, сообщает «Россия 24». Теперь он не сможет посещать Россию 15 лет.

Процесс высылки чуть не сорвал первый секретарь консульского отдела посольства Украины в Москве Сергей Дириза. После встречи с Георгием Абдыллаевым он стал говорить, что тот нуждается в медицинской помощи и ему срочно нужно в больницу. Свой автомобиль Дириза поставил у спецприемника, перегородив выезд из него. Дипломату выписали штраф за нарушение правил стоянки. И высылка все же состоялась.

Украинская разведка планировала теракты в Крыму летом 2016 года. Тогда группу диверсантов задержали российские силовики. Они нашли 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и оружие, которое состоит на вооружении спецподразделений украинской армии.

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