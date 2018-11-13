На здании филармонии в Брянске планируют установить большой экран

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-13T19:08:16+03:00

Он должен появиться в следующем году

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В следующем году на набережной в Брянске установят большой мультимедийный экран. Он появится прямо на здании областной филармонии, уточняют в газете "Деснянская правда".

Прогуливаясь по Набережной, на экране можно будет увидеть трансляции важных событий, игры, фильмы и многое другое.

Экран планируют установить в честь 75-летия филармонии. К праздничной дате также отремонтируют зал.

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