На здании филармонии в Брянске планируют установить большой экран
Он должен появиться в следующем году
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В следующем году на набережной в Брянске установят большой мультимедийный экран. Он появится прямо на здании областной филармонии, уточняют в газете "Деснянская правда".
Прогуливаясь по Набережной, на экране можно будет увидеть трансляции важных событий, игры, фильмы и многое другое.
Экран планируют установить в честь 75-летия филармонии. К праздничной дате также отремонтируют зал.
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