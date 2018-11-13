В Брянске до декабря закроют движение на улице Металлистов

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-13T18:23:35+03:00

Канализацию на улице Металлистов построили еще в 1979 году и с этого времени ни разу не ремонтировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Брянске с 14 ноября по 1 декабря будет закрыто движение на улице Металлистов на участке от переулка Болховского до улицы Медведева. Здесь пройдет ремонт коллектора, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Канализацию на улице Металлистов построили еще в 1979 году и с этого времени ни разу не ремонтировали. Рабочие заменят почти четыре километра труб.

Водителей просят быть внимательными и при необходимости использовать пути объезда.

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