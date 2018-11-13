В Брянске до декабря закроют движение на улице Металлистов
Здесь будут ремонтировать коллектор
Канализацию на улице Металлистов построили еще в 1979 году и с этого времени ни разу не ремонтировали.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
В Брянске с 14 ноября по 1 декабря будет закрыто движение на улице Металлистов на участке от переулка Болховского до улицы Медведева. Здесь пройдет ремонт коллектора, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Канализацию на улице Металлистов построили еще в 1979 году и с этого времени ни разу не ремонтировали. Рабочие заменят почти четыре километра труб.
Водителей просят быть внимательными и при необходимости использовать пути объезда.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».