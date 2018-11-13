В следующем году на покупку жилья для брянских сирот потратят почти 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-13T18:07:35+03:00

В этом году на покупку жилья для ребят, оставшихся без родителей, потратили 400 миллионов рублей, на которые купили 419 квартир. Фото: Тимур ХАНОВ

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В следующем году на покупку жилья для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей потратят почти 400 миллионов рублей. В 2020-м и 2021-м запланировали примерно такие же суммы. А на ремонт в квартирах для сирот выделят по четыре миллиона рублей. Такие данные внесли в проект бюджета.

Напомним, в этом году на приобретенеие жилья для ребят, оставшихся без родителей, потратили столько же - 400 миллионов рублей. На эти деньги построили 419 квартир.

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