2018-11-13T18:07:35+03:00
Общество

В следующем году на покупку жилья для брянских сирот потратят почти 400 миллионов рублей

Такие данные внесли в проект бюджета
Мария Дедкова
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В этом году на покупку жилья для ребят, оставшихся без родителей, потратили 400 миллионов рублей, на которые купили 419 квартир.В этом году на покупку жилья для ребят, оставшихся без родителей, потратили 400 миллионов рублей, на которые купили 419 квартир.Фото: Тимур ХАНОВ
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В следующем году на покупку жилья для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей потратят почти 400 миллионов рублей. В 2020-м и 2021-м запланировали примерно такие же суммы. А на ремонт в квартирах для сирот выделят по четыре миллиона рублей. Такие данные внесли в проект бюджета.

Напомним, в этом году на приобретенеие жилья для ребят, оставшихся без родителей, потратили столько же - 400 миллионов рублей. На эти деньги построили 419 квартир.

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