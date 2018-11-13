В Карачеве открыли отремонтированный двор

СЕГОДНЯ 19:45 2018-11-13T19:45:35+03:00

В этом году в Брянской области отремонтируют 104 дворовые территорий, 29 парков и скверов Фото: Елена РАКОВА

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В Карачеве открыли обновленный двор на улице Кузнечной. Территорию благоустраивали в рамках программы «Формирование современной городской среды», рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

На торжественной церемонии побывали местные жители, городские, районные и областные власти. Гости оценили благоустройство двора. После открытия всех угощали чаем, сладостями и выпечкой, а коллектив районного Дома культуры выступил с концертом.

Напомним, в этом году в Брянской области отремонтируют 104 дворовые территорий, 29 парков и скверов. На это выделили 249 миллионов рублей. Программу продлили до 2024 года. Брянская область получила на благоустройство 2,2 миллиарда рублей. Таким образом каждый год на ремонт дворов, парков и скверов каждый год будут тратить по 350 миллионов рублей.

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