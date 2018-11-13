Брянский горводоканал задолжал энергетикам больше 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-13T17:27:50+03:00

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Брянский горводоканал задолжал за электричество больше 200 миллионов рублей. И долг продолжает расти.

- Сложившаяся ситуация ставит под угрозу бесперебойное энергоснабжение всего региона, - говорят в пресс-службе энергетиков. - Управление государственного регулирования тарифов Брянской области каждый год утверждает тарифы на водоснабжение и водоотведение. В них уже заложены средства для оплаты электроэнергии. В такой ситуации возникает вопрос - куда идут деньги?

По словам поставщиков электроэнергии, переговоры с руководством предприятия проходили несколько раз. К сожалению, решить проблему пока не удалось.

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