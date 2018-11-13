Жительницу Климовского района обвиняют в крупном мошенничестве с жильем

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-13T16:55:43+03:00

Полученные деньги жительница Климова передала своему знакомому, а свое вознаграждение в 50 тысяч рублей забрала. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, она присвоила себе больше 1,2 миллиона рублей

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Жительницу Климовского района обвиняют в мошенничестве с жильем. По версии следствия, 41-летняя женщина провернула аферу и незаконно получила больше 1,2 миллиона рублей.

Злоумышленница предоставив фиктивный договор дарения, получила право собственности на дом в селе Митьковка. Потом она подала в региональный департамент строительства на получение компенсации за утраченное "чернобыльское" имущество. Женщине выделили больше миллиона рублей, поясняют в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Полученные деньги жительница Климова передала своему знакомому, а свое вознаграждение в 50 тысяч рублей забрала.

За мошенничество женщине грозит до десяти лет с колонии со штрафом до миллиона рублей.

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