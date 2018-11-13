В Брянске 15 и 17 ноября пройдут сплошные проверки
В Брянске 15 и 17 ноября пройдут сплошные проверки водителей. В четверг, 15 ноября, автоинспекторы будут стоять возле дома №15 на улице Пушкина в Володарском районе. Здесь находится детский сад №183 «Незабудка». Сотрудники ГИБДД будут дежурить с половины восьмого до восьми часов утра, сообщают в городской Госавтоинспекции. И проверять, правильно ли водители перевозят детей в салонах машин.
Утром в субботу, 17 ноября, полицейские будут дежурить возле дома №10 на улице Авиационной в Советском районе. С пяти часов утра до половины шестого они будут ловить пьяных водителей и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь.
Если вы заметили нарушителя, сообщите ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть.
Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску - 74-71-02.
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