2018-11-14T09:06:35+03:00
Общество

На брянской границе задержали 40 быков

Животных везли в Узбекистан
Мария Дедкова
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По бумагам цели ввоза в разных странах не совпадали.По бумагам цели ввоза в разных странах не совпадали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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12 ноября в брянском пункте пропуска "Красный Камень" остановили автомобиль, в котором везли 40 быков.

Животные отправлялись в Узбекистан через Беларусь, их сопровождали документы от государственной ветеринарной службой Черкасской области Украины.

По бумагам цели ввоза в разных странах не совпадали. Поэтому, как говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, специалисты приняли решение вернуть быков стране-отправителю.

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