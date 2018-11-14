На брянской границе задержали 40 быков

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-14T09:06:35+03:00

По бумагам цели ввоза в разных странах не совпадали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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12 ноября в брянском пункте пропуска "Красный Камень" остановили автомобиль, в котором везли 40 быков.

Животные отправлялись в Узбекистан через Беларусь, их сопровождали документы от государственной ветеринарной службой Черкасской области Украины.

По бумагам цели ввоза в разных странах не совпадали. Поэтому, как говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, специалисты приняли решение вернуть быков стране-отправителю.

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