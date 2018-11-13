Брянский лыжник Александр Большунов завоевал два «серебра» в Финляндии

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-13T16:17:40+03:00

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Брянский лыжник Александр Большунов завоевал две серебряные медали на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта. Они прошли в финском Олосе с 9 по 11 ноября.

В первый день состязаний брянец стал вторым в спринтерской гонке классическим стилем, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. В финал пробились только трое российских лыжников из восьми. Большунов был одним из главных претендентов на победу. Но его сумел опередить норвежец Ерик Валнес. Наш лыжник отстал от него на 0,35 секунды.

Второе «серебро» Александр Большунов завоевал в третий лень соревнований. Он финишировал вторым в гонке на 15 километров свободным стилем. Первым пришел другой российский спортсмен Андрей Мельниченко. Большунов отстал от лидера на 11 секунд.

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