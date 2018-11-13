2018-11-13T20:37:22+03:00
Общество

15-летнего брянского подростка подозревают в краже сумки с телефоном

Теперь юноше грозит до пяти лет колонии
Мария Иванова
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В Брянске полицейские задержали подозреваемого в краже сумки с телефоном. Предполагаемым преступником оказался 15-летний житель Белых Берегов.

По версии следствия, подросток увидел уснувшего на улице Пушкина пьяного прохожего и забрал у него сумку. Когда 58-летний горожанин проснулся, обратился в полицию с сообщением о краже.

Юношу задержали. На злоумышленника завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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