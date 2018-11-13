15-летнего брянского подростка подозревают в краже сумки с телефоном
Теперь юноше грозит до пяти лет колонии
Изменить размер текста:
В Брянске полицейские задержали подозреваемого в краже сумки с телефоном. Предполагаемым преступником оказался 15-летний житель Белых Берегов.
По версии следствия, подросток увидел уснувшего на улице Пушкина пьяного прохожего и забрал у него сумку. Когда 58-летний горожанин проснулся, обратился в полицию с сообщением о краже.
Юношу задержали. На злоумышленника завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».