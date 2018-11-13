В Фокинском районе Брянска сгорели две дачи

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-13T15:53:35+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска сорели два дачных домика. Сообщение о пожаре на улице Снежетьский Вал поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.22 во вторник, 13 ноября. На место выехали три автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, увидели, что горят два дачных дома размером шесть на четыре метров и пять на три метра. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. С огнем справились через 45 минут. В 14.16 пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелись дома.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».