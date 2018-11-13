2018-11-13T15:25:32+03:00
Общество

Брянский депутат Николай Валуев пожелает спокойной ночи стране в Новый год

Народный избранник снялся в голубом огоньке
Марина АНТОНОВА
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Фото: Инстаграм, личная страница Николая Валуева.Фото: Инстаграм, личная страница Николая Валуева.
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Брянский депутат Николай Валуев пожелает россиянам спокойной ночи в Новый год. Народный избранник в понедельник, 12 ноября, опубликовал в своем инстаграм фотографию со съемок голубого огонька. За столом с Николаем Валуевым сидят герои программы «Спокойной ночи, малыши» Филя и Степашка. Шапку Фили примерил на себя Филипп Киркоров. А вот роль Степашки досталась Николаю Баскову.

«Степашка с Филей жгут не по-детски», - написал депутат.

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