2018-11-13T11:13:01+03:00
Происшествия

В Брянске мать выкинула на улицу младенца: ребенок погиб

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Информация о происшествии появилась в социальных сетях.Информация о происшествии появилась в социальных сетях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Володарском районе Брянска мать выкинула на улицу новорожденного ребенка. Младенец погиб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Участковые ходили по квартирам в воскресенье, 11 ноября, и спрашивали у жильцов, не видели они на днях беременную женщину.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального СУ СКР России, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас его расследуют. Подробная информация о трагедии появится позже.

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