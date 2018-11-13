В Брянске мать выкинула на улицу младенца: ребенок погиб
Следователи завели уголовное дело
Информация о происшествии появилась в социальных сетях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В Володарском районе Брянска мать выкинула на улицу новорожденного ребенка. Младенец погиб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Участковые ходили по квартирам в воскресенье, 11 ноября, и спрашивали у жильцов, не видели они на днях беременную женщину.
Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального СУ СКР России, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас его расследуют. Подробная информация о трагедии появится позже.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».