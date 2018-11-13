Брянский ансамбль танца «Юность» получил Гран-при на международном фестивале
Брянский образцовый ансамбль танца «Юность» получил Гран-при 45-го Международного фестиваля современного танца. Конкурс проходил с 9 по 11 ноября в польском городе Белосток. На него приехали участники из 10 стран, сообщают в пресс-службе Дворца имени Гагарина.
Брянскую область на фестивале представляли 40 воспитанников «Юности» от 8 до 14 лет. Они показали три танца: «Одуванчики», «Бабочки» и «Шу-клерк». Композиции оценивало профессиональное жюри, в которое вошли признанные мастера хореографии.
Кроме основной программы конкурса ребята участвовали в мастер-классах, ходили на костры и знакомились с польской культурой.
До 2013 года брянский ансамбль «Юность» был постоянным участником фестиваля в Белостоке. В этом году коллектив вернулся в Польшу после долгого перерыва.
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