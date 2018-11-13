2018-11-13T10:57:42+03:00
Общество

Брянский ансамбль танца «Юность» получил Гран-при на международном фестивале

Конкурс прошел в польском городе Белосток
Марина АНТОНОВА
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Фото: Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.Фото: Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.
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Брянский образцовый ансамбль танца «Юность» получил Гран-при 45-го Международного фестиваля современного танца. Конкурс проходил с 9 по 11 ноября в польском городе Белосток. На него приехали участники из 10 стран, сообщают в пресс-службе Дворца имени Гагарина.

Брянскую область на фестивале представляли 40 воспитанников «Юности» от 8 до 14 лет. Они показали три танца: «Одуванчики», «Бабочки» и «Шу-клерк». Композиции оценивало профессиональное жюри, в которое вошли признанные мастера хореографии.

Кроме основной программы конкурса ребята участвовали в мастер-классах, ходили на костры и знакомились с польской культурой.

До 2013 года брянский ансамбль «Юность» был постоянным участником фестиваля в Белостоке. В этом году коллектив вернулся в Польшу после долгого перерыва.

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