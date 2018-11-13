Жительницу Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за торговлю нелегальным табаком

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-13T10:46:33+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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Жительницу Брянска оштрафовали на 500 тысяч рублей за продажу нелегальной табачной продукцией. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, 27-летняя женщина с декабря прошлого года до мая вместе с приятелем купила для продажи больше трех тысяч пачек сигарет. Их она хранила в квартире в Бежицком районе и в автомобиле.

Нарушителей закона обнаружили во время акции правоохранителей «проверочная закупка». Злоумышленников задержали. Горожанку осудили, ее знакомый проходит по отдельному уголовному делу.

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