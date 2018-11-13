2018-11-13T11:59:07+03:00
Происшествия

В Брянске пьяный водитель устроил аварию с четырьмя машинами

Автомобилист отказался пройти тест на алкоголь
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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На проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска столкнулись четыре машины. Автоавария случилась около половины восьмого вечера в понедельник, 12 ноября, возле областной больницы.

23-летний водитель «Тойоты Камри», ехавший со стороны улицы Щукина, не соблюдал дистанцию до следующего автомобиля. Он врезался в «Форд Мондео». Иномарка догнала «Ладу-217230», которая стояла на светофоре. Отечественная легковушка столкнулась с «Ауди А4». А та, в свою очередь, врезалась еще в одну машину – «Хендай Соната».

Травмы в ДТП получил 54-летний водитель «Ауди», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Молодой человек за рулем «Тойоты» отказался пройти тест на алкоголь. Остальные водители оказались трезвыми. А водитель «Лады» был лишен прав. Поэтому на него составили административный протокол. А машину задержали.

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