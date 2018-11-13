В Стародубском районе водитель иномарки сбил 13-летнего подростка
В стародубском селе Шкрябино водитель иномарки сбил 13-летнего подростка. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из Стародубской районной больницы. В 22.00 в понедельник, 12 ноября, к ним с переломом руки обратился школьник.
Он пояснил, что травмы получил в ДТП около восьми часов вечера на улице Ленина.
Как рассказывают в УГИБДД по Брянской области, 27-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Джетта" сбил подростка, когда тот шел по краю дороги. Травма, к счастью, оказалась несерьезной, школьнику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
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