В Брянске столкнулись иномарка и маршрутное такси: пострадали два пассажира

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-13T10:13:41+03:00

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В Советском районе Брянска столкнулись «Форд Фиеста» и маршрутное такси «Фиат Дукато». Автоавария случилась около трех часов дня в понедельник, 12 ноября, возле дома №86 на улице Калинина. 28-летний водитель легкового автомобиля поворачивал со стороны улицы Никитина на улицу Горького, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Он не пропустил маршрутку №42, которая ехала прямо по встречной полосе. Машины столкнулись.

Травмы получили два пассажира маршрутного такси. Экспертиза показала, что водители были трезвыми.

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