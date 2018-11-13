В Брянской области изменится расписание электричек на жуковском направлении
На участке Брянск -Жуковка изменится расписание электричек. В средине ноября на перегоне Сельцо - Ржаница железнодорожники проведут плановый ремонт путей.
16, с 19 по 23 и с 26 по 30 ноября из Брянска в Жуковку не будет электричек в 16.18, 17.17 18.16. Из Жуковки в - 18.09, 18.56, 20.03
Пригородный поезд из Жуковки в Суземку пройдет по укороченному маршруту: не будет курсировать на участке до Брянска.
Электропоезд №6218 будет отправляться со станции Брянск-Орловский на три минуты раньше - в 20.06.
Для удобства пассажиров, как сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, пустят дополнительную электричку. Из Жуковки она отправится в Брянск в 14.06, а прибудет - в 15.50.
Брянцев просят быть внимательными и все изменения уточнять на станциях и остановочных пунктах.
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