2018-11-13T09:44:08+03:00
Происшествия

Брянский суд оставил в силе приговор трем фальшивомонетчикам

Злоумышленники получили от трех до четырех лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Осужденные посчитали приговор слишком суровым и подали апелляцию.Осужденные посчитали приговор слишком суровым и подали апелляцию.
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Брянский областной суд оставил в силе приговор трем фальшивомонетчикам: 45-летнему, 31-летнему и 19-летнему местным жителям. Они получили от трех до четырех лет колонии общего режима. Но посчитали приговор слишком суровым и подали апелляцию. Их жалобу не удовлетворили.

- В суде установили, что в феврале прошлого года один из соучастников напечатал 500-рублевую купюру на струйном принтере, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он расплатился ей в торговом киоске, купив что-то дешевле 100 рублей. Потом он предложил заняться изготовлением поддельных купюр двум брянцам. Те согласились.

В октябре и ноябре прошлого года они напечатали не меньше 74 фальшивых банкнот и расплатились ими в магазинах Брянской и Орловской областей. Преступники покупали дешевый товар, а сдачу делили между собой.

Компьютерную технику, которую они использовали для изготовления поддельных купюр, конфисковали в доход государства.

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