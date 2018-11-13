Бывшего заместителя директора жуковской школы-интерната будут судить за халатность

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-13T09:27:23+03:00

Воспитатели и другие сотрудники знали, что воспитанницы гуляют за пределами учреждения

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Бывшего заместителя директора по воспитательной работе жуковской школы-интерната имени Героя России Анатолия Титова будут судить за халатность. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

- По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года замдиректора знала, что две 15-летние воспитанницы интерната нарушают правила пребывания в учреждении, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Воспитатели и другие сотрудники допускали самовольные и бесконтрольные прогулки девочек.

Экс-заместителя директора обвиняют в том, что она ничего не сделала, чтобы прекратить общение двух воспитанниц с 45-летним жителем Жуковки.

Кстати, его уже осудили за интимные отношения с несовершеннолетними девочками. Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. В суде установили, что брянец встречался с девочками у себя дома и в машине. Он покупал им подарки и давал небольшие суммы денег.

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