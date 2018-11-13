Брянских энергетиков наказали за долгий ремонт горячего водоснабжения
Брянских энергетиков наказали за долгий ремонт горячего водоснабжения в Володарском районе. Жильцы 15 многоквартирных домов и два детских сада оставались без воды почти двое суток.
- Во время проверки установили, что в октябре ремонтировали централизованные системы горячего водоснабжения от котельной на улице Чернышевского, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Из-за этого нарушили сроки ограничения поставки горячей воды. Ее отключили больше чем на 40 часов.
По закону воду можно отключать не больше, чем на восемь часов в течение месяца. Причем единовременное отключение может составить не больше четырех часов.
На начальника участка завели административное дело, которое направили в жилищную инспекцию. Генеральному директору предприятия внесли представление. От него потребовали устранить нарушения и наказать виновных.
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