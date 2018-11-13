В горящем доме в Клинцовском районе погибла 82-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-13T08:52:42+03:00

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В поселке Зараманье в Клинцовском районе ночью случился пожар. Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Гагарина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.21 во вторник, 13 ноября. На место выехали две автоцистерны.

К тому времени, как приехали спасатели, жилой дом был полностью охвачен огнем. Из-за сильного задымления в помещениях пришлось привлечь звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. С огнем справились через 40 минут. В 3.21 пламя полностью потушили.

Во время пожара пострадал человек. Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» в горящем доме погибла 82-летняя пенсионерка. Эксперты выясняют, почему случился пожар.

Кстати, за последние четыре дня уже четверо брянцев погибло во время пожаров, еще двое пострадали. В МЧС просят соблюдать правила пожарной безопасности при использовании нагревательных приборов и печного отопления.

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