В Брянскую область не пустили больше 700 килограммов яблок

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-12T18:41:22+03:00

У перевозчика не оказалось документов на фрукты

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На брянском полигоне "Ратово" уничтожили 727 килограммов свежих яблок неизвестного происхождения.

Автомобиль, перевозивший фрукты, остановили в Новозыбковском районе сотрудники пограничной службы. Машина старалась проехать мимо официальных фитосанитарных контрольных постов.

Груз изъяли и передали сотрудникам Россельхознадзора.

- Яблоки неизвестного происхождения везли без необходимых документов, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Фрукты в соответствии требованиям закона измельчили и захоронили на полигоне.

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