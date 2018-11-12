В Брянскую область не пустили больше 700 килограммов яблок
На брянском полигоне "Ратово" уничтожили 727 килограммов свежих яблок неизвестного происхождения.
Автомобиль, перевозивший фрукты, остановили в Новозыбковском районе сотрудники пограничной службы. Машина старалась проехать мимо официальных фитосанитарных контрольных постов.
Груз изъяли и передали сотрудникам Россельхознадзора.
- Яблоки неизвестного происхождения везли без необходимых документов, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Фрукты в соответствии требованиям закона измельчили и захоронили на полигоне.
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