2018-11-12T18:31:43+03:00
Общество

Для Брянска купят пять новых троллейбусов

Город планирует поучаствовать в одной из федеральных программ
Мария Дедкова
Поделиться:
Троллейбусы планируют купить за деньги из федерального бюджета.Троллейбусы планируют купить за деньги из федерального бюджета.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Пять новых троллейбусов планируют закупить для Брянска. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по транспорту городской администрации Игорь Чубчиков в интервью ГТРК "Брянск".

- В прошлом году удалось получить 14 троллейбусов от правительства Москвы, - напомнил чиновник. - Все они работают на линиях. В следующем году мы планируем купить по льготной цене пять троллейбусов, участвуя в федеральной программе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24