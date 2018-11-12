Для Брянска купят пять новых троллейбусов

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-12T18:31:43+03:00

Город планирует поучаствовать в одной из федеральных программ

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Пять новых троллейбусов планируют закупить для Брянска. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по транспорту городской администрации Игорь Чубчиков в интервью ГТРК "Брянск".

- В прошлом году удалось получить 14 троллейбусов от правительства Москвы, - напомнил чиновник. - Все они работают на линиях. В следующем году мы планируем купить по льготной цене пять троллейбусов, участвуя в федеральной программе.

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