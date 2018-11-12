Брянский шахматист занял третье место на кубке Сергея Карякина по блицу

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-12T18:06:08+03:00

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Юный брянский шахматист Михаил Герасенков занял третье место на кубке Сергея Карякина по блицу.

Турнир проходил на днях в Москве. 145 шахматистов соревновались в пяти возрастных категориях. Ребята играли семь партий с контролем времени 10 минут до конца партии.

В группе младше семи лет участвовали 27 мальчиков и девочек. Михаил Герасенков набрал пять очков из семи возможных и завоевал бронзовую медаль, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

СПРАВКА

Сергей Карякин - 28-летний шахматист родом из Симферополя. В 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу.

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