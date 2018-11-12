2018-11-12T17:27:54+03:00
Общество

На Городищенской горке в Брянске уложили асфальт

Рабочие продолжают настраивать новый светофор
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Работы на Городищенской горке в Брянске близятся к завершению. На выходных, 10 и 11 ноября, подрядная организация закончила укладывать асфальт. Готов и новый тротуар, который обустроили по ходу движения в Бежицкий район, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Специалисты продолжают настраивать новый светофор. Водителей просят быть внимательными и соблюдать знаки приоритета.

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