В Бежицком районе Брянска начали строить ясли для детского сада «Светлячок»

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-12T16:59:14+03:00

В новой пристройке смогут разместиться 55 малышей до трех лет

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В Московском микрорайоне Бежицкого района Брянска начали строить ясли для детского сада №155 «Светлячок». В новой пристройке смогут разместиться 55 малышей до трех лет. Площадь ее будет больше трех тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в апреле следующего года, сообщают в пресс-службе горсовета.

Строители разобрали старые хозяйственные постройки, сделали разметку под фундамент, сейчас приступают к земельным работам.

За год в Брянске ясельные группы построят в детсадах №158 «Капелька» в поселке Октябрьский, №112 «Лисичка» Володарского района и четырех садах Советского района. На развитие образования в Брянск поступит около 600 миллионов рублей.

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