2018-11-12T15:57:12+03:00
Общество

Брянцев призвали покормить птиц

12 ноября отмечают Синичкин день
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".
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Жителей Брянской области призвали покормить птиц. В понедельник, 12 ноября, отмечают Синичкин день. Этот экологический праздник создали по инициативе Союза охраны птиц России. С этого дня принято подкармливать птиц, так как температура воздуха опускается ниже нуля, и пернатым сложнее добывать себе еду.

Всероссийская акция «Покормите птиц-2019» будет длиться с 12 ноября по 1 апреля, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

Чем кормить птиц:

Просом, овсом и пшеницей можно привлечь воробьев, щеглов, зеленушек и других зерноядных птиц. Семена подсолнечника – универсальный корм для зимующих пернатых. Несоленое сало и мясо очень любят синицы и поползни. Сушеные ягоды рябины и боярышника, а также семена кленов и ясеней привлекают снегирей и свиристелей. Шишки – это основа зимнего рациона дятлов и клестов. Сойки любят желуди.

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