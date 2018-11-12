2018-11-12T15:01:55+03:00
Общество

В Брянской области подорожал минимальный набор продуктов

В месяц на пропитание придется потратить не меньше 3511 рублей
Марина АНТОНОВА
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Дешевле всего продукты стоят в Клинцах.Дешевле всего продукты стоят в Клинцах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области выросла стоимость минимального набора продуктов. В октябре она составила 3511 рублей. Это на 1,3 процента больше, чем в конце сентября, и на 2,7 процента больше по сравнению с декабрем прошлого года. Такие данные опубликовал Брянскстат.

Больше всего на пропитание придется потратить в Брянске – 3548 рублей. Дешевле стоят продукты в Клинцах. Стоимость минимальной потребительской корзины здесь составила 3394 рубля. В Новозыбкове и Навле продукты стоят примерно одинаково: 3489 рублей и 3497 рублей соответственно. Но в Навле с начала года минимальный набор продуктов подорожал больше всего – на 4,4 процента.

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