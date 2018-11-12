2018-11-12T14:34:45+03:00
Происшествия

В Брасовском районе иномарка насмерть сбила 59-летнего мужчину

ДТП произошло в деревне Сныткино
Мария Дедкова
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Всего на брянских дорогах в эти выходные произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.Всего на брянских дорогах в эти выходные произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.Фото: Сергей ГАПОН
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В брасовской деревне Сныткино произошло смертельное ДТП. На улице Мира около полуночи 10 ноября 25-летний автомобилист за рулем "Ауди А6" сбил пешехода. 59-летний мужчина стоял на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

К слову, всего на брянских дорогах в эти выходные произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы.

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